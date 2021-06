Pressebericht der Polizeiinspektion Betzdorf vom 26.06.2021

In einer leichten Linkskurve kam er aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Schutzplanke. Er wurde leicht verletzt und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.



2. Körperverletzung



Tatort: 57567 Daaden, Fontenay-Le-Fleury-Platz

Tatzeit: 25.06.2021, 16:08 Uhr

Hergang: Im Verlaufe eines Streits von zwei Bekannten schlug ein 30 jähriger Mann einem 32 jährigen Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde. Auf den Tatverdächtigen kommt nun ein Strafverfahren zu.



3. Verkehrsunfall ohne Verletzte



Unfallort: 57567 Daaden, Kantstraße



Unfallzeit: 25.06.2021, 18:00 Uhr

Hergang: Ein Auslieferungsfahrer hatte in der stark abschüssigen Kantstraße seinen Transporter abgestellt um ein Paket zuzustellen. Offensichtlich hatte der Mann jedoch sein Fahrzeug nicht ausreichend gegen das Wegrollen abgesichert, wodurch der Transporter sich verselbstständigte und die Straße herabrollte und durch einen Zaun stieß. Da nun auch noch Betriebsstoffe ausliefen, musste die Freiwillige Feuerwehr verständigt werden. Der Transporter musste mittels Abschleppkran geborgen werden.



4. Feuerlöscher entleert



Tatort: 57518 Betzdorf, Tiefgarage expert klein

Tatzeit: 25.06.2021, 17:52 Uhr

Hergang: Durch bisher unbekannte Täter wurde wiederholt in der Tiefgarage des expert klein Marktes in Betzdorf ein dort angebrachter Feuerlöscher entleert. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen



5. Widerstand



Tatort: 57629 Malberg, Kirchstraße

Tatzeit: 25.06.2021, 20:34 Uhr

Hergang: Ein 17 jähriger junger Mann randalierte in seiner Wohnung, nachdem er zuvor offensichtlich erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Der Jugendliche musste zwecks Ausnüchterung in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Hier gegen setzte er sich zur Wehr und es kam zu Widerstandshandlungen sowie Beleidigung der eingesetzten Polizeibeamten.



6. Randalierer



Tatort: 57537 Wissen, Rathausstraße



Tatzeit: 26.06.2021, 04:51 Uhr

Hergang: Ein stark alkoholisierter Mann beging gleich mehrere Straftaten. Einen Passanten wollte er schlagen. In einer Baustelle warf er mit Steinen und die Bauzäune um. Anwohner, die ihn ansprachen, beleidigte und bedrohte er. Die Person wurde daraufhin dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Betzdorf zugeführt, wo er die Restnacht/Morgenanfang verbringen durfte.



