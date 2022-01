Pressebericht der Polizeiinspektion Betzdorf vom 23.01.2022

Es entstand Sachschaden.



2. Verkehrsunfall ohne Verletzte



Tatort: 57555 Brachbach, Bahnhofstraße

Tatzeit: 22.01.2022, 12:26 Uhr

Hergang: Beim Einparken stieß ein Verkehrsteilnehmer gegen einen dort abgestellten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



3. Verkehrsunfall ohne Verletzte



Tatort: 57580 Gebhardshain, Rewe Parkplatz

Tatzeit: 22.01.2022, 12:46 Uhr

Hergang: Auf dem besagten Parkplatz kam es beim ein/Ausparken zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Auch hier blieb es bei Sachschaden.



4. Verkehrsunfall ohne Verletzte



Tatort: 57518 Betzdorf, Burgstraße

Tatzeit: 22.01.2022, 13:42 Uhr

Hergang: Beim rückwärtsausfahren aus der Einfahrt stieß ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen einen vorbeifahrenden Pkw. Zum Glück nur Blechschaden.



5. Verkehrsunfall mit Flucht



Tatort: 57548 Kirchen, Hauptstraße 22



Tatzeit: 22.01.2022, 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr

Hergang: Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hat ein Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsausparken vermutlich mit der Anhängerkupplung auf den Parkflächen des Friedhofs gegen einen gegenüberliegenden Pkw. Hier entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741 9260





