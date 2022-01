Betzdorf

Pressebericht der Polizeiinspektion Betzdorf vom 22.01.2022

1. Brand eines Wartehäuschens Tatort: 57518 Alsdorf, Bahnhaltestelle Alsdorf Tatzeit: 21.01.2022, 17:31 Uhr Hergang: Durch die Rettungsleitstelle wird die Polizei Betzdorf darüber in Kenntnis gesetzt, dass es an einem Bahnwartehäuschen in Alsdorf zu einem Brand gekommen sei.