Die Person und ihre Helfer konnte durch den zuständigen Bezirksbeamten der Polizei bei der VGV Daaden angetroffen und kontrolliert werden. Diese hatten keine Gewerbekarte. Ihnen wurde die Tätigkeit untersagt. Die Polizei warnt an dieser Stelle erneut vor solchen umherreisenden „Handwerkern“ die meistens minderwertige und überteuerte Arbeit abliefern.



2. gefährliches Überholmanöver



Tatort: B62 zwischen Freusburg und Brühlhof Tatzeit: 14.08.2020, 12:00 Uhr Hergang: zu einem sehr gefährlichen Überholmanöver kam es auf der B 62 zwischen Freusburg und Brühlhof, als ein vermutlich dunkler Pkw Mitsubishi, im besagten Bereich mehrere Pkw und einen Lkw überholte. Der im Gegenverkehr befindliche Verkehrsteilnehmer konnte nur durch eine starke Bremsung einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Der rücksichtlose Fahrer entfernte sich anschließend. Die Polizei bittet hier um die Mithilfe von Zeugen.



3. Führen eines Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss



Tatort: 57562 Herdorf, Glockenfeld Tatzeit: 14.08.2020, 12:30 Uhr Hergang: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einer 34-jährigen Verkehrsteilnehmerin deutliche Ausfallerscheinung festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmittel hindeuten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen.



4. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss



Tatort: L 281 zwischen Gebhardshain und Malberg Tatzeit: 14.08.2020, 19:52 Uhr Hergang: Durch einen aufmerksamen Zeugen wird im Industriegebiet Gebhardshain ein Pkw gemeldet, dessen Fahrer wohl im Fahrzeug liegend angetroffen wurde. Der Mann habe jedoch geäußert, dass es ihm gut gehe. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Eine hinzueilende Streife konnte das Fahrzeug dann im Bereich Höhenweg kontrollieren. Der Fahrer stand mit 1,68 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss. Zudem konnte festgestellt werden, dass er mit seinem Pkw zuvor eine Leitplanke beschädigt hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein wird ebenfalls eingezogen.



5. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss



Tatort: 57518 Betzdorf, Tiergartenstraße Tatzeit: 14.08.2020, 21:40 Uhr Hergang: Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem e-bike kam es in Betzdorf an der besagten Örtlichkeit, als ein 25- jähriger Pkw Fahrer einem entgegenkommenden Radfahrer beim Abbiegen den Vorrrang nahm. Hierbei wurde der Radfahrer am Knie verletzt, so dass er in das KH Kirchen eingeliefert werden musste. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Radfahrer ohne Beleuchtung, dafür jedoch mit Alkoholeinfluss unterwegs war.



6. Trunkenheitsfahrt



Tatort: 57518 Betzdorf, Konrad-Adenauer-Platz Tatzeit: 15.08.2020, 02:01 Uhr Hergang: Ein bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretener junger Mann konnte von mehreren Zeugen dabei beobachtet werden, wie er mit einem Pkw, welcher nicht zugelassen war und keine Kennzeichen hatte, versuchte rückwärts die Fußgängerbrücke herauf zu fahren. Eine Überprüfung der Person ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dafür hatte er aber Alkohol konsumiert. Somit wurde eine Blutprobe angeordnet. Auf den Mann kommt nun erneut ein Strafverfahren zu.



