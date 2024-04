Pressebericht der Polizeiinspektion Betzdorf vom 06.04.2024

Anzeige





Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf



2. Diebstahl von Kraftrad



Tatort: 57562 Herdorf, Zur Geisenhardt

Tatzeit: 04.04.2024, 19:00 Uhr bis 05.04.2024 16:55 Uhr

Hergang: Im besagten Tatzeitraum entwendeten bisher unbekannte Täter aus einem verschlossenen Anbau auf dem Firmengelände ein Kraftrad, nachdem man zuvor den Anbau aufgehebelt hatte.



Hinweise bitte an die Polizei in Betzdorf



