Pressebericht der Polizeiinspektion Betzdorf vom 03.03.2024

2. Verkehrsunfall



Unfallort: 57562 Herdorf, Glockenfeld



Unfallzeit: 02.03.2024, 13:48 Uhr

Hergang: Bei einem angeblichen Ausweichvorgang stieß ein Transporter gegen die Mauer an der Unfallörtlichkeit. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.



3. Verkehrsunfall mit Personenschaden



Unfallort: 57518 Betzdorf, Wilhelmstraße

Unfallzeit: 02.03.2024, 15:03 Uhr

Hergang: Beim Ausfahren aus der Einfahrt zum hagebaumarkt in Betzdorf übersah eine Fahrzeugführerin einen Jugendlichen mit seinem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß wobei der Jugendliche zu Fall kam und stürzte. Er wurde zum Glück nur leicht verletzt.



4. Verkehrsunfall



Unfallort: 57584 Scheuerfeld, Josef-Wagner-Straße

Unfallzeit: 02.03.2024, 15:54 Uhr

Hergang: Beim Rückwärtsfahren kam es zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen bei denen es nur bei Blechschaden blieb.



5. Trunkenheit im Verkehr



Tatort: 57520 Friedewald, Kaiser-Ludwig – Straße

Tatzeit: 02.03.2024, 18:00 Uhr

Hergang: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einem Fahrzeugführer festgestellt werden, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Es folgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt. Das die Weiterfahrt untersagt wurde, dürfte selbst erklärend sein.



