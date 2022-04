Pressebericht der Polizeiinspektion Betzdorf vom 02.04.2022

Hier blieb es bei Blechschaden.



2. Verkehrsunfall ohne Verletzte



Unfallort: 57555 Mudersbach, Niederschelderhütte, Waldstraße

Unfallzeit: 01.04.2022, 15:25 Uhr

Hergang: Ein falsch gewählter Mindesabstand war ursächlich für einen Auffahrunfall in Mudersbach. Auch hier blieb es beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge bei Blechschaden.



3. Trunkenheit im Verkehr



Tatort: Niederfischbach, Konrad-Adenauer-Straße

Tatzeit: 01.02.2022, 18:00 Uhr

Hergang: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkotest bestätigte den Verdacht. Für den Fahrer war die Fahrt zu Ende und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.



4. Verkehrsunfall mit verletzten Personen



Unfallort: K 113 zwischen Elkenroth und Nauroth

Unfallzeit: 01.04.2022, 19:45 Uhr

Hergang: Ein Pkw, besetzt mit zwei Personen fährt die K113 von Elkenroth nach Nauroth. Es herrscht Schneefall, die Fahrbahn ist leicht rutschig. Ausgangs einer scharfen Rechtskurve verliert der Fahrer die Kontrolle über den PKW und fährt nach rechts in den Straßengraben. Der PKW wird dort an einem großen Wurzelballen abgewiesen, stellt sich nach vorne auf, überschlägt sich

einmal und bleibt entgegen der Fahrtrichtung im Straßengraben auf den

Rädern stehen. Fahrer und Beifahrer werden verletzt und werden zwecks weiterer Behandlung/Beobachtung in das Krankenhaus Kirchen verbracht. Es handelt sich hier um leicht bis mittelschwere Verletzungen. Der Pkw muß von der Unfallstelle abgeschleppt werden.



5. Es kam noch zu weiteren leichten Verkehrsunfällen im Dienstgebiet, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde



