Pressebericht der Polizeiinspektion Betzdorf vom 02.03.2024

Hierbei wurden beide Fahrzeuge beschädigt und beide Fahrzeugführer leicht verletzt.



2. Verkehrsunfall



Unfallort: 57572 Niederfischbach, Konrad-Adenauer-Straße

Unfallzeit: 01.03.2024, 09:25 Uhr

Hergang: Im dortigen Baustellenbereich, der durch Lichtzeichenanlage(Ampel) geregelt war, wollte ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw vor der Ampel stehenden Fahrzeugschlange noch schnell nach links in die Siegener Straße einbiegen. Da aber leider aus der Gegenrichtung bei Grünphase schon Gegenverkehr kam, kollidierte der Pkw mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Es blieb bei Sachschaden.



3. Verkehrsunfall mit Flucht



Unfallort: 57518 Betzdorf, Parkhaus Viktoriastraße

Unfallzeit: 01.03.2024, 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr

Hergang: Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein/Ausparken ein im Parkhaus stehenden Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt.



Hinweise bitte an die Polizei in Betzdorf



4. Verkehrsunfall



Unfallort: 57562 Herdorf, Schneiderstraße

Unfallzeit: 01.03.2024, 15:25 Uhr

Hergang: Ein 16-jähriger Kradfahrer kam aufgrund eines Fahrfehlers auf den Mittelstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und sein Krad rutschte gegen eine Laterne. Am Krad und an der Laterne entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.



5. Verkehrsunfall



Unfallort: 57584 Wallmenroth Richtung Betzdorf

Unfallzeit: 02.03.2024, 02:24 Uhr

Hergang: Nicht angepasste zu hohe Geschwindigkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalles mit Sachschaden. Dabei wurde der Pkw derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.



