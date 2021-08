Pressebericht der Polizei Betzdorf vom 29.08.2021

1. Sachbeschädigung an Pkw Tatort: 57567 Daaden, Betzdorfer Straße Tatzeit: 27.08.2021 22:30 Uhr bis 28.08.2021, 10:30 Uhr Hergang: Bisher unbekannte Täter beschädigten an einem abgestellten Pkw die Frontscheibe, sowie den rechten Außenspiegel.

Zudem wurde aus allen 4 Reifen die Luft abgelassen.

Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen.



2. Verkehrsunfall ohne Verletzte



Unfallort: Betzdorf, Ausgang Tunnel

Unfallzeit: 28.08.2021, 07:44 Uhr

Hergang: Eine Pkw Fahrerin befuhr die Friedrichstraße in Betzdorf in Fahrtrichtung Kirchen. Ausgangs des Tunnels kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Ihr Fahrzeug war ebenfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



3. Verkehrsunfall nur Sachschaden



Unfallort: 57555 Mudersbach, Augustastraße

Unfallzeit: 28.08.2021, 13:50 Uhr

Hergang: Ein Pkw Fahrer hatte vergessen seinen Pkw in der abschüssigen Straße gegen Wegrollen zu sichern. Der Pkw nutzte die Gelegenheit und machte sich selbständig. Dadurch bedingt kam es zu Beschädigungen an einem Haus, Zaun und am Pkw.



4. Verkehrsunfall mit Flucht



Unfallort: 57518 Steineroth, Lindentalstraße 10

Unfallzeit: 29.08.2021, 03:02 Uhr

Hergang: Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen.



