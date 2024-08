Pressebericht der Polizei Betzdorf vom 25.08.2024

Anzeige

Die daraus folgende Kontrolle bestätigte den Verdacht. Der Beschuldigte musste daraufhin die gesamte Ladung auf dem Wertstoffhof in Nauroth abladen. Da dieses Fahrzeug schon mehrfach hinsichtlich illegaler Sammlungen aufgefallen war, wurde es sichergestellt. Der Mann musste dann ohne Fahrzeug den Weg zurück ins Ruhrgebiet antreten. Strafanzeigen folgen.



2. Verkehrsunfall ohne Personenschaden



Tatzeit: 24.08.2024, 16:11 Uhr



Tatort: Steinebach, Hahnewallstraße

Hergang: Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Zweirad kam es an der besagten Örtlichkeit zur besagten Tatzeit. Zum Glück blieb es nur bei Blechschaden.



3. Verkehrsunfall mit verletzten unter Alkoholeinfluss



Tatort: Daaden, Reuschewäldchen



Tatzeit: 24.08.2024, 17:27 Uhr

Hergang: Durch zeugen wurde die polizei informiert, dass an der besagten örtlichkeit zur besagtenm Zeit ein Rollerfahrer in einen Zaun gefahren sei. Dieser benötige jedoch nun ärztliche Hilfe, da er nachdem Sturz kurzfristig das Bewußtsein verloren habe.

Die Person wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Kirchen verbracht. Hier stellte sich heraus, dass es sich dabei um einen jungen Mann handelt, der bereits gestern (siehe Presse vom 24.08.2024) mit seinem Roller in Daaden ohne Versicherungsschutz und fehlender Fahrerlaubnis, dafür aber unter Cannabiseinfluss aufgefallen war, handelte. Am heutigen Tage kam dann noch hinzu, dass er unter Alkoholeinfluss stand.

Erneute Strafanzeige folgt.



4. Streitigkeiten



Tatort: Betzdorf, Fußgängerzone

Tatzeit: 24.08.2024, 18:42 Uhr

Hergang: Ein 28-jähriger Mann befand sich in der Fußgängerzone und sprach dort eine Personengruppe Jugendlicher an und bat um Blättchen für seinen Tabak. Dies wurde verneint. Da er sich damit nicht zufrieden gab, begann er eine Diskussion, in deren Verlauf ihm von einem unbekannten Täter gesagt wurde dass er sich „verpi....“ solle. Des weiteren wurde er noch beleidigt. Er entfernte sich nun und konnte sehen wie der unbekannte Täter einen Stein in seine Richtung warf. Dieser verfehlte aber zum Glück sein Ziel.



Die Polizei bittet hier um die Mithilfe von Zeugen.



5. Sachbeschädigung an Pkw



Tatort: Betzdorf, Birkenstraße



Tatzeit: 24.08.2024, 23:00 Uhr

Hergang: Der Geschädigte konnte beobachtete wie der Beschuldigte sein Auto zerkratzte.

Strafverfahren wurde eingeleitet.



6. Verkehrsunfall mit Personenschaden



Tatzeit: 25.08.2024, 00:41 Uhr



Tatort: B 62 zwischen Wallmenroth und Betzdorf

Hergang: Ausgangs einer Rechtskurve verlor der 18-jährige Fahranfänger auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und geriet in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem dort entgegenkommenden Pkw. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und eine Person wurde leicht verletzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741 9260



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell