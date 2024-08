Pressebericht der Polizei Betzdorf vom 24.08.2024

1. Straßenverkehrsgefährdung Tatort: Niederfischbach, Konrad-Adenauer-Straße Tatzeit: 23.08.2024, 17:22 Uhr Hergang: Durch Zeugen wurde die Polizei in Betzdorf darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine Person in diesem Bereich einfach die Straße überquert habe, ohne sich zu vergewissern, dass ein Fahrzeug kommt.

Bedingt dadurch habe ein schwarzer VW Polo eine Vollbremsung machen müssen. Es habe sich dann ein verbaler Disput zwischen der Person und dem Fahrzeugführer ergeben. Da gegen den Überquerer jetzt ein Strafverfahren eingeleitet wurde, bitte die Polizei in Betzdorf darum, dass sich der Pkw Fahrer meldet.



2. Fahren ohne Fahrerlaubnis



Tatort: Daaden, Bahnhofstraße



Tatzeit: 23.08.2024, 17:10 Uhr

Hergang: Durch Zeugen erfolgte der Hinweis auf Rollerfahrer im Bereich Bahnhofstraße in Daaden. Hier konnte ein Fahrzeug festgestellt werden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der verantwortliche Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis hatte und zudem der Verdacht bestand, dass er unter Cannabis Einfluss gefahren war.

Auf ihn kommen jetzt mehrere Verfahren zu.



3. Verkehrsunfall mit Personenschaden



Tatzeit: 23.08.2024, 16:12 Uhr



Tatort: Daaden, Fontenay-Le-Fleury-Platz 1

Hergang: Zunächst streift ein männlicher Fahrer mit seinem Pkw ein geparktes Fahrzeug und hält dann in einer Parkbox an. Als er durch einen Zeugen auf den Unfall aufmerksam gemacht wird, erschreckt er sich, verwechselt Gas und Bremse und fährt gegen den dortigen Hähnchenverkaufswagen. Der Verkäufer wird durch den Aufprall aufgrund des heißen, austretenden Fettes leicht verletzt.



4. Sachbeschädigung



Tatort: Alsdorf, Hauptstraße 70



Tatzeit: 24.08.2024, 01:58 Uhr

Hergang: Bisher unbekannte Täter setzten einen dort befindlichen Mülleimer in Brand. Dieser konnte von der Feuerwehr abgelöscht werden. Hinweise bitte an die Polizei in Betzdorf.



