Pressebericht der Polizei Betzdorf vom 19.12.2021

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



2. Sicherstellung



Tatort: 57518 Betzdorf, Decizer Straße

Tatzeit: 08.05.2021

Hergang: Ein im Mai in Betzdorf entwendetes Trike konnte am 18.12.2021, in Scheuerfeld nach einem Zeugenhinweis aufgefunden und sichergestellt werden. Leider ergaben sich hier aber keine Hinweise auf den/die Täter*innen. Die Polizei bittet hier um die Mithilfe von Zeugen. Die Polizei bedankt sich auch auf diesem Wege noch einmal ausdrücklich beim Hinweisgeber.



3. Verkehrsunfall mit Personenschaden



Tatort: 57518 Betzdorf, Kirchener Straße

Tatzeit: 18.12.2021, 17:15 Uhr

Hergang: Zu geringer Sicherheitsabstand war die Ursache eine Verkehrsunfalls auf der B 62/Einmündung REWE Markt Betzdorf. Hier kam es zu einem Auffahrunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde.



4. Verkehrsunfall ohne Verletzte



Tatort: 57562 Herdorf, Hauptstraße



Tatzeit: 18.12.2021, 18:20 Uhr

Hergang: Genau wie zuvor in Betzdorf war es auch in Herdorf der falsch gewählte Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Pkw der ursächlich für den Unfall war. Hier bleib es aber zum Glück lediglich bei Blechschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741 9260





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell