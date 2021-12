Pressebericht der Polizei Betzdorf vom 18.12.2021

1. Sachbeschädigung Tatort: 57572 Harbach, Lochhofer Straße Tatzeit: 17.12.2021, 11:39 Uhr Hergang: Durch Nachbarn wurde die Polizei davon in Kenntnis gesetzt, dass ein junger Mann an einem dortigen Haus randalieren würde.

Durch die eingesetzte Streifenwagenbesetzung konnte der vermeintliche Täter angetroffen werden. Gegen ihn wird nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet werden.



2. Körperverletzung



Tatort: 57518 Betzdorf, zunächst Luisenstraße, später Parkdeck Ladestraße

Tatzeit: 17.12.2021, 10:55 Uhr

Hergang: Der Streit um ein Mädchen wurde von zwei Jugendlichen derart ausgetragen, dass man sich zunächst in der Luisenstraße und später dann auch noch am Parkdeck Ladestraße prügelte. Gegen die beiden Streithähne wurden Anzeigen vorgelegt.



3. Verkehrsunfall



Tatort: 57555 Mudersbach, Koblenzer Straße

Tatzeit: 17.12.2021, 15:19 Uhr

Hergang: Beim Abbiegen von der Rainstraße auf die Koblenzer Straße übersieht der Verursacher den Vorrang des entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer. Dadurch kommt es zum Unfall mit Sachschaden.



4. Diebstahl



Tatort: 57572 Niederfischbach, Konrad-Adenauer-Straße 57

Tatzeit: 17:12.2021, 20:00 Uhr bis 20:58 Uhr

Hergang: Bisher unbekannte Täter entwendeten drei Fahrräder und einen Fahrradanhänger aus einer unverschlossenen Abstellhütte. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741 9260





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell