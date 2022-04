Pressebericht der Polizei Betzdorf vom 15.04.2022

Bisher unbekannte Täter beschädigten ein Kruzifix, Mülleimer und Bänke. Die Politei bittet um die Mithilfe von Zeugen.



2. Widerstand



Tatort: 57548 Kirchen, Bahnhof



Tatzeit: 14.04.2022, 14:14 Uhr

Hergang: Ein Zugbegleiter der Hessichen Landesbahn meldet, dass sich im Zug eine männliche Person ohne Fahrschein befindet, die zudem bereits zuvor auf den fehlenden Mund-Nase-Schutz hingewiesen wurde. Dieser würde trotz Aufforderung den Zug nicht verlassen. Die hinzueilende Streifenwagenbesatzung versuchte vergeblich die Person, die bereits polizeilich in Erscheinung getreten war, zum Aussteigen zu bewegen. Da die Person aber völlig uneinsichtig und immer aggressiver wurde, musste Unterstützung angefordert werde. Letztendlich konnte die Person nur mittels Einsatz des „Tasers“ unter Kontrolle gebracht werden. Während der Maßnahme wurden die Beamten durch den Mann mit rassistischen Vorwürfen überhäuft. Zudem wurde die Maßnahme von mehreren unbeteiligten Fahrgästen mittels Handy gefilmt.

Bei der Maßnahme wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, die anderen Beamten und der Beschuldigte blieben unverletzt.



Auf den Mann kommen nun diverse Strafverfahren zu.



3. ungewöhnliche Entsorgung



Tatort: 51598 Friesenhagen, L 279



Tatzeit: 14.04.2022, 16:15 Uhr

Hergang: Durch einen namentlich bekannten Zeugen wurde die Polizei in Betzdorf darüber in Kenntnis gesetzt, dass auf einem Wanderparkplatz nahe eines Waldweges ein Koffer mit einer Puppe entsorgt wurde. Eine Überprüfung ergab, dass ein bisher unbekannter, vermutlich männlicher „Täter“ hier seine abgelegte „Geliebte“ eine Sexpuppe, samt dazugehörigem Sexspielzeug entsorgt hat.

Sollte sich das gestörte Verhältnis wieder kitten, so kann der Mann seine Ex noch bis nach Ostern bei der Polizei abholen, bevor sie dem AWB übergeben wird.



4. versuchter Betrug durch falschen Polizeibeamten



Tatort: 57518 Betzdorf

Tatzeit: 14.04.2022, 18:10 Uhr

Hergang: Eine 95 jährige Geschädigte wurde im besagten Tatzeitraum angerufen und ihr wurde vorgespielt, dass sich am anderen Ende der Leitung die Kriminalpolizei Siegen befinden würde. Ihr wurde erläutert, dass man eine Einbrecherbande festgenommen und bei diesen einen Zettel mit ihrer Adresse und einen Hinweis auf 10.000 Euro aufgefunden hätte. Zum Glück war die ältere Dame mißtrauisch und beendete das Gespräch. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal auf diese Vorgehensweise der Kriminellen, die aus dem Ausland agieren.



5. Sachbeschädigung



Tatort: 57548 Kirchen, Backhausweg

Tatzeit: 14.04.2022, 22:42 Uhr

Hergang: Ein namentlich bekannter Zeuge meldet einen Fall von Vandalismus in Kirchen- OT Freusburg. Hier sollen vermutlich Kinder durch die Straßen laufen, an Häusern klingeln. Zudem wurde im Bereich einer Hütte mehrere zerbrochene Glasflaschen und ein Ölfleck festgestellt. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf.



6. Körperverletzung



Tatort: 57555 Mudersbach

Tatzeit: 15.04.2022, 00:20 Uhr

Hergang: Die Polizei in Betzdorf wurde zu einer angeblichen Körperverletzung in einer Gaststätte in Mudersbach gerufen. Hier gab der männliche Geschädigte an, von einer anderen Person am Hals gewürgt und aus der Gaststätte geworfen worden zu sein. Die Sachverhaltsaufnahme gestaltete sich schwierig, da beide Kontrahenten deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



7. Führen eines Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss



Tatort: 57518 Betzdorf, Friedrichstraße

Tatzeit: 14.04.2022, 23:10 Uhr

Hergang: Einer aufmerksamen Streifenwagenbesatzung fiel im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf, dass die Fahrzeugführerin vermutlich unter Betäubungsmitteleinfl0ß steht. Ein durchgeführter Drogenschnelltest untermauerte den Verdacht. Was folgte war die Untersagung der Weiterfahrt, Blutprobenentnahme und Einleitung eines Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren.



8. Randalierer



Tatort: 57562 Herdorf, Marktplatz

Tatzeit: 14.04.2022, 20:57 Uhr

Hergang: Eine Fahrzeugführerin meldete sich tel. bei der Polizei in Betzdorf und teilt, dass es soeben zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit einer weiblichen Person gekommen sei. Diese habe sie beschuldigt, sie mit dem Pkw angefahren zu haben, was aber nicht den Tatsachen entsprechen würde. Die Dame hätte dann mehrfach gegen ihr Fahrzeug getreten und sei dann bei ihr eingestiegen und weigere sich nun auszusteigen. Die eingesetzten Polizeibeamten versuchten nun zunächst den Sachverhalt zu klären, was aber an der aggressiven Haltung der amtsbekannten Beschuldigten scheiterte. Der Randaliererin wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Dem kam sie nach, aber nicht ohne vorher die Beamten fortlaufend zu beleidigen.



Gegen sie werden nun diverse Strafverfahren eingeleitet.



