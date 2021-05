Pressebericht der Polizei Betzdorf vom 13.05.2021

Ausgangs einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal in die Böschung. Am Pkw entstand Totalschaden, der Fahrer wurde verletzt. Unfallursache dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein.



2. Verkehrsunfall ohne Verletzte



Zudem kam es im Dienstgebiet zu mehreren kleinen Unfällen, bei dem es glücklicherweise bei Blechschäden oder im tragischsten Fall zum Tod von Wildtieren kam.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741 9260





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell