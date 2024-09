Pressebericht der Polizei Betzdorf vom 06./07.09.2024

Anzeige

Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, weshalb gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.



Auseinandersetzung auf Betzdorfer Schützenfest endet in Angriffen auf Polizeibeamte



Betzdorf – Am Freitagabend gegen 23:35 Uhr wurde ein 28-jähriger Gast auf dem Schützenfest in Betzdorf durch die ansässige Security des Festzeltes verwiesen. Nach wenigen Minuten versuchte dieser erneut, mit einer männlichen Begleitperson in das Festzelt zu gelangen. Hieran wurden die beiden von der Security gehindert. Es entstanden zunächst verbale Streitigkeiten zwischen den Beteiligten, welche jedoch schnell in ein Handgemenge übergingen. Zur Verhinderung einer weiteren Eskalation wurde der Begleiter durch vor Ort befindliche Polizeibeamten am Arm ergriffen und sollte aus der Konfliktsituation entfernt werden. Der 28-jährige Hauptaggressor zeigte sich damit nicht einverstanden und griff einen Beamten unvermittelt von hinten an. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht und dort fixiert. Nach und nach bildete sich eine zunächst unüberschaubare Ansammlung von Personen um die Beamten herum, welche sich mit den beiden Männern solidarisierte. Die Stimmung war zu diesem Zeitpunkt hochaggressiv. Erst nach Hinzuziehung starker Polizeikräfte konnte die Lage beruhigt werden. Es wurden sodann mehrere Platzverweise erteilt. Im Rahmen von Folgemaßnahmen wurde ein Polizeibeamter durch den 28-jährigen Hauptaggressor getreten. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.



Ein weiterer 28-jähriger Mann, welchem zuvor durch die Polizeibeamten ein Platzverweis ausgesprochen wurde, wollte diesem nicht Folge leisten. Er beleidigte eine eingesetzte Beamtin und schlug ihr unvermittelt auf den Unterarm. Durch hinzukommende Beamten konnten weitere Angriffe schnell unterbunden werden. Der Mann kam dem Platzverweis letztlich doch nach und verließ die Örtlichkeit. Auch er hat mit einer entsprechenden Strafanzeige zu rechnen.



Betrunkener Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis verunfallt in Betzdorf und Scheuerfeld



Scheuerfeld – Am 07.09.2024 gegen 00:46 Uhr wurde der Polizeiinspektion Betzdorf durch einen Zeugen ein Rollerfahrer mit auffälliger Fahrweise gemeldet, welcher in der Ortslage Betzdorf bereits zweimal gestürzt sei. Der Fahrer setzte seine Fahrt Richtung Scheuerfeld fort, wo er beim Abbiegen erst über einen Bordstein und schließlich frontal gegen das dort befindliche Geländer fuhr. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am Geländer entstand kein, am Roller lediglich geringer Sachschaden. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnten bei dem 35-jährigen Fahrer alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Zudem war der Rollerfahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihm wurde sodann eine Blutprobe entnommen, sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



Betrunkener PKW-Fahrer überschlägt sich



Steinebach/Sieg – Am 07.09.2024 gegen 02:05 Uhr meldete ein Anwohner der Elbener Straße

in Steinebach einen Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW. Im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort konnte folgender Unfallhergang eruiert werden: Der 32-jährige PKW-Fahrer befuhr mit seinem PKW die Elbener Straße in Steinebach von Bindweide kommend in Richtung Elben. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und deutlicher Alkoholisierung (Atemalkoholkonzentration von 2,12 Promille) fuhr er gegen einen am linken Fahrbahnrand vorschriftsmäßig geparkten PKW. Dieser geriet sodann in einen Vorgarten. Der PKW des Unfallverursachers überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach liegen, wobei er noch den Zaun eines weiteren Anwesens beschädigte. Der PKW-Fahrer verletzte sich leicht am Knie, sein Beifahrer blieb unverletzt. Aufgrund der Alkoholisierung wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Er konnte zudem keine Fahrerlaubnis vorweisen. Sein PKW musste abgeschleppt werden. Auch er muss mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.



Eingeschlagene Fensterscheibe einer Kneipe in Betzdorf – Zeugenaufruf



Betzdorf – Am 07.09.2024 gegen 02:20 Uhr wurde durch eine bislang unbekannte, männliche Person ein Glaselement einer Fensterscheibe der Kneipe „Zur Linde“ in Betzdorf eingeschlagen. Der Täter flüchtete anschließend fußläufig Richtung Moschee und wurde noch kurzzeitig von einem Kneipengast verfolgt. Kurz darauf verlor sich jedoch die Spur und der Täter konnte unerkannt entkommen.



Wer Hinweise auf die Identität des Täters geben oder sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf zu melden.



