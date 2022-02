Pressebericht der Polizei Betzdorf / 19.02. – 20.02.2022

Gebhardshain. Wissen Am frühen Samstagabend kam es auf der L278 zwischen Gebhardshain und Wissen zu einem Verkehrsunfall (Spiegelunfall) ohne Verletzte zwischen einem Traktor und einem PKW.



Eine Einigung konnten die beiden Unfallbeteiligten nicht erzielen.

Es folgte eine Unfallaufnahme durch die PI Betzdorf.



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Mudersbach



Im Rahmen einer Feierlichkeit kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen zwei jungen Männern zu einem Gerangel bei dem einer der beiden leicht verletzt wurde.

Der Täter flüchtete von der Tatörtlichkeit. Eine anschließende Fahndung verlief erfolglos.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

Die Ermittlungen dauern noch an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf

POK Scheiwe



Telefon: 02741-9260

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell