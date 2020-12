Archivierter Artikel vom 25.10.2020, 06:50 Uhr

Beim Fahrer konnte ein Wert von 1,38 Promille festgestellt werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Verfahren wurde eingeleitet. Der verletzte Fahrer wurde im KH Kirchen versorgt.



2. Verkehrsunfall mit verletzter Person



Tatort: 57548 Kirchen, L 280, Jungenthaler Straße Tatzeit: 24.10.2020, 07:56 Uhr Hergang: Eine 29-jährige Pkw Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug in Kirchen die L 280 aus Richtung Kirchen kommend in Fahrtrichtung Niederfischbach. Eine 84- jährige Fahrzeugführerin befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung in Richtung Aldi Markt wollte die 29- jährige nach links in Richtung Markt einbiegen. Hier übersah sie den entgegenkommenden Pkw der 84- jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Dadurch wurde beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.



