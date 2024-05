Pressebericht der PI Betzdorf für das Wochenende 24. bis 26.05.2024

Anzeige

Auf Grund dessen erschien einer der Väter mit seinem PKW vor Ort, bei welchem ein durchgeführter Atemalkoholtest einen deutlichen Wert oberhalb von 2 Promille ergab. Nach erfolgter Blutprobenentnahme und Sicherstellung des Führerscheins, sah sich der Beschuldigte anschließend noch dazu berufen, bei Verlassen der Dienststelle, die Beamten durch zeigen des Mittelfingers zu beleidigen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.



Herdorf: Durch einen aufmerksamen Nachbarn konnte am frühen Samstagabend auf dem Dach des benachbarten Wohngebäudes eine Rauchentwicklung im Bereich einer installierten Photovoltaikanlage festgestellt und die Feuerwehr alarmiert werden. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde kein offener Brand festgestellt. Es kam lediglich zu einem Kabelbrand im Bereich eines Photovoltaikmodules. Durch den aufmerksamen Nachbarn konnte so frühzeitig ein Gebäudeschaden vermieden werden.



Friesenhagen: In den frühen Morgenstunden kam ein alleinbeteiligter PKW – Fahrer mit seinem Fahrzeug beim Abbiegen von der L 278 auf die L 280 von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit einem Baum. Während der Unfallaufnahme konnten beim Fahrer nicht unerhebliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Daher wurde nach erfolgter Blutprobenentnahme der Führerschein des Unfallverursachers sichergestellt.



