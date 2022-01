Presse für das Wochenende 14.01.-16.01.2022 1.Fund Bargeld, 2. Illegale Schrottsammlung, 3. Herrenloser Hund

Linz am Rhein (ots). 1. Fund Bargeld VR-Bank / Unkel Ein ehrlicher Finder meldet am Samstag der Polizei Linz den Fund einer Geldsumme am Geldautomaten der VR-Bank in Unkel.

Das Bargeld wurde durch die Polizei sichergestellt und wird nach Rücksprache mit der zuständigen Bank am kommenden Montag seinem rechtmäßigem Besitzer ausgehändigt.



2. Illegale Schrottsammlung / Vettelschoß

Am Samstag wurde der Polizei im Bereich von Vettelschoß ein Schrottsammler mit auswärtigem Kennzeichen gemeldet. Der Halter des weißen Sprinter war bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Trotz intensiver Fahndung konnte das Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden.



3.Herrenloser auf der L253



Durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Linz konnte am Samstag ein herrenloser Jagdhund auf der L253 eingefangen werden. Der Hund trug eine Warnweste und war augenscheinlich von einer Treibjagd abgängig. Der zuständige Jäger und Eigentümer des Hundes wurde im Nachgang telefonisch erreicht, sodass der Hund wieder übergeben werden konnte.



