Asbach

Präventionsveranstaltung im Vorteil-Center Asbach zum Thema Dunkle Jahreszeit-Einbruchsschutz

Am Donnerstag führten Polizeibeamte des Bezirksdienstes aus Asbach im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr am Vorteil Center in Asbach eine Präventionsveranstaltung zum Thema „Dunkle Jahreszeit-Einbruchsschutz“ durch.