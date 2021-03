Pracht -Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Polizeibeamte u.a.

Nach Einschalten der Anhaltesignale des Funkstreifenwagens erhöhte der Fahrer des Zweirades jedoch seine Geschwindigkeit und versuchte so, sich der Kontrolle zu entziehen. In der Folge fuhr der Flüchtende innerhalb der Ortschaft mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung B 256. Da er dabei auch immer wieder auf den Gegenfahrstreifen geriet, mussten entgegenkommende Fahrzeuge teilweise bis zum Stillstand abbremsen. An der Einmündung L 267 / B 256 bog der Zweiradfahrer nach links, in Richtung Au (Sieg), in die B 256 ein. Auf hier musste der Fahrer eines vorfahrtsberechtigten Transportes anhalten, um eine Kollision mit dem Motorrad zu vermeiden. Wenige hundert Meter hinter der Einmündung konnte der Fahrer des Funkstreifenwagens das Motorrad überholen. Der Motorradfahrer hielt daraufhin an und versuchte, wieder in die Gegenrichtung zu fahren. Den beiden Beamten, die den Funkstreifenwagen inzwischen verlassen hatten, gelang es aber, den Motorradfahrer festzuhalten und den Motor des Zweirades abzustellen.

Anschließend wurde der Mann vorläufig festgenommen. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten. Nach der Festnahme konnte die Identität des 29-jährigen Beschuldigten festgestellt werden. Dieser ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin war das Motorrad nicht zugelassen und versichert. Stattdessen befand sich ein nicht mehr gültiges und ursprünglich auf ein anderes Zweirad ausgegebenes Versicherungskennzeichen an dem Fahrzeug. Da zudem der Verdacht bestand, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Es ist noch zu erwähnen, dass sich während der Fahrt eine 14-jährige Sozia auf dem Motorrad befand.

Die PI Altenkirchen bittet Zeugen des Vorfalls oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Beschuldigten gefährdet wurden, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden.



