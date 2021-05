Postzustellerin von eigenem Transportfahrzeug erfasst

Am vergangenen Freitag gegen 13:10 Uhr wurde eine Postbotin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Nachdem die Geschädigte ihr Kfz verlassen hatte, setzte sich dieses nach ca. 30 Sekunden aus bisher ungeklärten Gründen in Bewegung und erfasste diese. Erst nach ca. 5 Meter Rollweg kam der Transporter an einem Balkonpfeiler zum Stillstand. Die geschädigte Fahrzeugführerin wurde mit Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt.



