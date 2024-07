Positive Bilanz nach EM-Viertelfinale

Anzeige



Eine große Public Viewing Veranstaltung gab es nicht. Dafür jede Menge kleine, privat organisierte, Feiern. Diese verliefen aus polizeilicher Sicht völlig problemlos.

Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag blieb es fantechnisch ruhig und es gab nur wenige Einsätze mit Bezug zu den Fußballfeierlichkeiten. Nach Spielende hatte sich auch nur eine Handvoll Fans zusammengefunden, die in einem „Miniautokorso“ eine Runde drehte.

Für die von den Ordnungsämtern und der Polizei vorgeplanten zusätzlichen Einsatzkräfte blieb es in dieser Nacht ruhig.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741/926-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell