Polizeiliche Kriminalstatistik 2023 – Kriminalitätsentwicklung in der Polizeidirektion Neuwied für das Jahr 2023

Die Polizeidirektion Neuwied stellt nachfolgend die Zahlen der Kriminalitätsentwicklung für das Jahr 2023 vor:



Im Jahr 2023 wurden im Polizeipräsidium Koblenz insgesamt 71.346 (2022: 68.278) Straftaten statistisch erfasst. Die Polizeidirektion Neuwied hat in ihrem Zuständigkeitsbereich 16.133 (2022: 16.078) Straftaten registriert.

Davon entfallen auf den Landkreis Neuwied 9.681 Straftaten (2022: 9.543) und auf den Landkreis Altenkirchen 6.452 Straftaten (2022: 6.535).



Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies für die Polizeidirektion Neuwied einen geringen Anstieg um 55 Straftaten (+0,34 Prozent).

Im Kreis Neuwied wurden 138 Straftaten mehr erfasst als im Jahr 2022, im Kreis Altenkirchen ist ein Rückgang von 83 Straftaten zu verzeichnen.



Insgesamt wurden in der Polizeidirektion Neuwied 11.060 Straftaten aufgeklärt. Die Aufklärungsquote liegt um 0,2 Prozent höher als im Vorjahr und beträgt 68,6 Prozent. Die Aufklärungsquote im Polizeipräsidium Koblenz liegt bei 60,7 Prozent.



Die Häufigkeitszahl liegt in der Polizeidirektion Neuwied bei 5.059 Fällen, im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz bei 5.650.



Im Jahr 2023 hat die Polizei im Bereich der Polizeidirektion Neuwied 7.945 Tatverdächtige registriert. Das sind 295 ermittelte Tatverdächtige mehr als im Jahr 2022.



Die im Jahr 2021 durch die Corona-Pandemie hervorgerufenen historischen Tiefstände stiegen im Jahr 2022 aufgrund weggefallener Beschränkungen des öffentlichen Lebens wieder deutlich an. Im Jahr 2023 bewegt sich die Kriminalität wieder auf vorpandemischem Niveau.



Weiterführende Informationen und Erläuterungen zur Polizeilichen Kriminalstatistik des Jahres 2023 der Polizeidirektion Neuwied können der Anlage entnommen werden.

Es wird ergänzend auf die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik im Polizeipräsidium Koblenz vom 05.03.2024 sowie auf die Veröffentlichung des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.03.2024 verwiesen.



Die Bediensteten der Polizeidirektion Neuwied sind für die Bürgerinnen und Bürger jederzeit im Einsatz und ansprechbar. In gewohnter Weise werden sie Sorge dafür tragen, dass die Menschen in unserem Dienstbezirk weiterhin gut und in Sicherheit leben können.



