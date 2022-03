Polizeiliche Kriminalstatistik 2021 Kriminalitätsentwicklung im Bereich der Polizeidirektion Neuwied für das Jahr 2021

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Abnahme um 1.826 Fälle (-11,5%). Die Aufklärungsquote stieg um 0,8% auf 68,8%.



Die Kriminalitätsbelastung sank auf 4.488 Straftaten pro 100.000 Einwohner. 2020 lag der Wert noch bei 5.083 Straftaten pro 100.000 Einwohner.

Insbesondere bei den Wohnungseinbruchsdiebstählen nahmen die Fallzahlen deutlich ab (-40,1%) und die Aufklärungsquote stieg von 13,5% (2020) auf 24,1%. Wohngebiete wurden in der „dunklen Jahreszeit“ weiterhin verstärkt bestreift.



Die Corona-Pandemie mit ihren Beschränkungen des öffentlichen Lebens spielt bei dieser Entwicklung sicherlich immer noch eine Rolle (fehlende Tatgelegenheitsstrukturen).

Die Bediensteten der Polizeidirektion Neuwied werden, auch mit der schrittweisen Aufhebung der pandemiebedingten Beschränkungen des öffentlichen Lebens, weiterhin in gewohnter Weise dafür sorgen, dass die Menschen in unserem Dienstbezirk in Sicherheit leben können.



