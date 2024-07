Polizeibericht 18.07.-20.07.2024

Anzeige

1.Kleine Verkehrsunfälle hielten Polizei Betzdorf auf Trab

Tatort: Dienstgebiet PI Betzdorf

Tatzeit: Freitag, 19.07.2024

Tathergang:

Im Verlauf des 19.07.2024 kam es im Dienstgebiet der Polizei Betzdorf zu mehreren kleinen Verkehrsunfällen.

So touchierte ein 77-jähriger in der Hellerstraße in Betzdorf beim Ausparken den PKW eines anderen Verkehrsteilnehmers. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Zur Mittagszeit wurden die Beamten über einen Verkehrsunfall in Weitefeld informiert. Hier beschädigte ein PKW-Führer beim Rangieren ein Verkehrsschild in der Daadener Straße. Der Verursacher blieb unverletzt.



Fast zeitgleich ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Kirchener Straße in Betzdorf.

Auch hier kam es im Rahmen eines Ausparkvorgangs zu einer Berührung zwischen zwei Fahrzeugen. Glücklicherweise entstand ebenfalls lediglich Sachschaden an den beiden PKW. Über den Unfallhergang herrschten Uneinigkeit zwischen den beiden Fahrzeugführern.



2.Verkehrsunfallflucht



Tatort: 57548 Kirche/Sieg, B62 in Fahrtrichtung Siegen

Tatzeit: 18.07.2024 10:20 Uhr

Tathergang: Zum o.g. Zeitpunkt ereignete sich an einer Lichtzeichenanlage auf der B62 in Kirchen, Fahrtrichtung Siegen eine Verkehrsunfallflucht.

Im Rahmen einer Rotlichtphase rollte ein PKW auf den dahinter haltenden PKW auf. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in Richtung Siegen, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Aufgrund der Angaben des Geschädigten konnte der flüchtige Fahrzeugführer ermittelt werden.



3. Körperliche Auseinandersetzung mit Teleskopschlagstock

Tatort: Ortslage Weitefeld

Tatzeit: 20.07.2024 01:00 Uhr

Tathergang: In der Nacht zum Samstag kam es im Bereich der Bahnhofstraße in Weitefeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jugendlichen bzw. heranwachsenden Personen.

Hierbei soll es auch zum Einsatz eines Teleskopschlagstocks gekommen sein. Ein 18-jähriger wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch die eingesetzten Beamten, konnten die flüchtigen Täter nicht mehr angetroffen werden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei Betzdorf zu melden.



