Dierdorf

PKW-Reifen zerstochen

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am späten Samstagabend wurde an einem PKW VW Touran, welcher in Dierdorf, In der Steinengass, abgestellt war, der hintere linke Reifen durch Unbekannt zerstochen.