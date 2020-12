Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Bürdenbach/Horhausen (ots) – 23.07.2020. Nach dem Hinweis einer Anwohnerin, dass es mglw. aktuell zu Sachbeschädigungen an einer Grillhütte gekommen sein könnte, wurde in der Folge durch die Polizei Straßenhaus ein verdächtiger PKW in Horhausen kontrolliert. Beim 19-jährigen Fahrer konnten dabei Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt werden. Dem Heranwachsenden wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sowie Führerschein präventiv sichergestellt.



