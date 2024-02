PKW-Einbrüche

Am 09.02.24 meldeten drei Geschädigte einen Einbruch in ihre abgestellten PKW im Laufe des vorherigen Abends/der Nacht.

Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Die Fahrzeuge waren im Bereich der Rheinallee, der hohen Hausstraße sowie auf dem Parkplatz des Schloss Arenfels abgestellt. Bei den Fahrzeugen wurde eine Seitenscheibe beschädigt und in der Folge Wertgegenstände aus dem Inneren entwendet. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell