Vettelschoß

Pkw zerkratzt und Vorderreifen zerstochen

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

In der Nacht zum Mittwoch zerkratzten unbekannte Täter einen geparkten Pkw in der Straße Am Walde und zerstachen den linken Vorderreifen.