Bruchhausen

Pkw weggerollt

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Vermutlich mangels ordnungsgemäßer Sicherung rollte am Donnerstagmittag ein geparkter Pkw in der Straße Im Brämelnberg rückwärts in einen angrenzenden Gartenzaun.