PKW schleudert in Gegenverkehr, eine Person verletzt

Am Dienstag, den 18.06.2024, 05:47 Uhr, befuhr der 29jährige Fahrer eines Opel Astra die B62 aus Brachbach kommend in Richtung Kirchen.

In einer langgezogenen Rechtskurve, zwischen den Ortslagen Büdenholz und Euteneuen, verlor der Opelfahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte auf der nassen Fahrbahn in einen entgegenkommenden Dacia.

Eine weitere Verkehrsteilnehmerin, die mit einem Mini hinter dem Opel unterwegs war, versuchte den herumfliegenden Trümmerteilen auszuweichen und prallte hierbei in die Schutzplanke.



Die Fahrerin des Mini und der Fahrer des Dacia wurden leicht verletzt. Die Dame wurde von dem Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis 09:00 Uhr voll gesperrt.



