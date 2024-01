PKW liegt nach Unfall auf der Seite

L251 Sankt Katharinen (ots) – Am 15.01.24 gegen 17:12 Uhr kommt ein 31-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW auf der L251, in der Linkskurve vor der Einmündung zur L254, ins Rutschen.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

Der PKW kommt in der Folge von der Fahrbahn ab und rollt in den Grünsteifen, wo er auf die Fahrerseite kippt und auf dieser zum liegen kommt. Der Fahrzeugführer bleibt dabei unverletzt und kann sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Ob ein Fremdschaden durch den Unfall entstanden ist, wird derzeit noch ermittelt.



