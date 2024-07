PKW kollidiert mit Zaun – Zeugenaufruf

Anzeige

07.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall in Bad Hönningen.

Der 18-jährige Fahranfänger befuhr die Straße Im Strang in Fahrtrichtung Rheinbrohl und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Das Fahrzeug kam daraufhin ins Schleudern, kreuzte die Gegenfahrbahn und schlug auf der linken Fahrbahnseite in einen dortigen Grundstückszaun ein.

Sowohl am Zaun, als auch am PKW entstanden nicht unerheblicher Sachschaden.

Alle vier Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.



Die tatsächliche Unfallursache wird Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen sein.

Augenzeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu melden.



