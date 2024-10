PKW kollidiert mit Hauswand

Am frühen Sonntagmorgen, 13.10.2024, 03:20 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein mit seinem Ford Fiesta die L285 (Glockenfeld) aus Herdorf kommend in Richtung Daaden.

Der PKW kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Ersten Ermittlungen zu Folge kam es zum Sekundenschlaf. Später stellte sich jedoch heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Amphetamin stand.

Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

An der Hauswand entstand Sachschaden und am PKW Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.



