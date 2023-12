Pkw kollidiert mit Baum auf der Fahrbahn

Am Montagabend befuhr eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Krunkel die L 251 in Fahrtrichtung Neustadt/Wied.

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

St.-Katharinen (ots) –



Am Montagabend befuhr eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Krunkel die L 251 in Fahrtrichtung Neustadt/Wied. Hierbei übersah sie einen auf der Fahrbahn liegenden Baum und touchierte diesen mit ihrem Pkw. Es entstand Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell