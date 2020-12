Archivierter Artikel vom 09.08.2020, 10:00 Uhr

Zwischen Freitag und Sonntag wurde in der Ortslage Rheinbreitbach ein PKW Peugeot 206, Farbe schwarz, Erstzulassung 2005, entwendet.

Das Fahrzeug parkte im tatrelevanten Zeitraum ordnungsgemäß verschlossen im Mühlenweg.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wach@polizei.rlp.de



