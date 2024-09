Pkw entwendet

In der Nacht zum Freitag entwendeten unbekannte Täter vom Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers an der B 42 einen weißen Toyota Hilux.

Nachdem an dem Fahrzeug die Türen geöffnet wurden, fuhren die Täter mit dem Fahrzeug ohne Kennzeichen in Richtung Bonn davon. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell