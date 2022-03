Pkw durch Einkaufswagen beschädigt

Hierdurch entstand ein Lackschaden am Pkw. Wie eine Zeugin berichtete, schaute sich der Verursacher den Schaden an und entfernte sich anschließend vom Ereignisort. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



