Pkw Diebstahl vorbereitet, Täter festgenommen

Die Täter flüchteten mit einem Pkw VW Golf an dem ein belgisches Kennzeichen angebracht war, nachdem sie von dem Geschädigten auf frischer Tat ertappt wurden. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug im Stadtgebiet Altenkirchen gesichtet und angehalten werden. In dem Fahrzeug befanden sich vier männliche Täter im Alter zwischen 24 und 26 Jahren. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das, an dem Fahrzeug angebrachte belgische Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgeben war. Weiterhin lag das Fluchtfahrzeug als gestohlen im Fahndungssystem ein. Bei einem der Insassen wurde Betäubungsmittel aufgefunden, in dem Fahrzeug befanden sich zwei Messer. Letztendlich war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Alle vier, bereits polizeibekannten Personen wurden festgenommen, ins Polizeigewahrsam verbracht und werden sich strafrechtlich verantworten müssen.



