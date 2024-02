Oberhonnefeld. Gierend (ots) – Am späten Mittwochnachmittag kam es auf dem Parkplatz des Westerwaldparks in Oberhonnefeld – Gierend zu einem PKW – Aufbruch.

Symbolbild Foto: dpa



Bisher unbekannte Täter schlugen eine Seitenscheibe eines geparkten PKW ein und entwendeten aus dem Fahrzeug einen Rucksack.

In dem Rucksack befand sich unter anderem ein Laptop der Marke Lenovo.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



