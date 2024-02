Neustadt

PKW Aufbruch

Am Dienstagabend haben bisher unbekannte Täter im Zeitraum von 18:15 Uhr bis 18:45 Uhr im Wildparkweg in Neustadt (Wied) an einem geparkten PKW die Seitenscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginnern eine Geldbörse entwendet.