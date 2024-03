Betzdorf

Personenkontrolle führt zum Fund von Betäubungsmitteln

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

Am 11.03.2024 führten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf in den Abendstunden Verkehrs- und Personenkontrollen in der Betzdorfer Innenstadt durch.