Neuwied

Personen spuckte in Richtung Streifenwagen und verweigerte dann die Personalien

Im Rahmen einer Streifenfahrt in der Engerser Landstraße am 17.11.2020 gegen 15:10 Uhr passierten die Beamten eine Person, die auffällig zum Streifenwagen schaute, um dann in Richtung desselben zu spucken.