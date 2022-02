Passanten verhindern Trunkenheitsfahrt

Drogenwirkung stehender Mann am frühen Sonntag morgen seinen Pkw im öffentlichen Straßenverkehr führte.

Unweit der Gaststätte „Akropolis“ in Wissen stellte ein Gruppe von Passanten einen offensichtlich fahruntüchtigen Mann fest, der laut grölend sein Auto bestieg, um damit wegzufahren. Zudem gab dieser an, dass er auch noch Drogen konsumiert habe. Dies hatte zur Folge, dass die Gruppe den Mann festhielt, bis eine alarmierte Streife der Polizei eintraf. Eine Passantin wurde durch die Gegenwehr des Mannes leicht verletzt.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet u. dem Mann eine Blutprobe im Krankenhaus Wissen entnommen.



