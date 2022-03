Partynacht endet in Rettungshubschrauber

Linz am Rhein (ots). Ein 40-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Linz musste am frühen Samstagmorgen nach der Einnahme von psychoaktiven Substanzen mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.