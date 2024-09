Papierpresse gebrannt

Linz am Rhein (ots). Am Freitagnachmittag kam es zu einem Brand am Aldi-Markt im Meuschcenter.

Anzeige

Aufgrund der zunächst ungeklärten Einsatzlage und der Rauchentwicklung wurde der Markt und das naheliegende Gelände geräumt. Wie sich herausstellte, war eine am Lager deponierte Kartonpresse in Brand geraten, was schnell von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden konnte. Nach den ersten Ermittlungen wird von einer technischen Ursache ausgegangen. Es entstand weder Gebäude- noch Personenschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell