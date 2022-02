Opferstock an Erler-Kapelle manipuliert

Am Montagmorgen meldete eine Zeugin der Polizeiinspektion in Linz, dass sie am Opferstock der Erler Kapelle Manipulationen festgestellt habe.

Wie die Polizei feststellte, hatten unbekannte Täter den Schacht des Opferstockes mit einer Substanz verstopft, so dass die Geldmünzen nicht mehr in den Auffangbehälter fallen konnten. Die Ermittlungen zu eventuellem Diebesgut dauern an. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



