Ohne Führerschein, aber mit offenem Haftbefehl Unfall verursacht

Ein 39-jährige Mann aus dem „Brohltal“ nahm an einer Einmündung zwischen Rengsdorf und Melsbach einem Linienbus die Vorfahrt und verursachte somit einen Zusammenstoß. Während der Unfallaufnahme konnte der Verursacher keinen Führerschein vorzeigen. Eine Überprüfung ergab, dass er gar nicht im Besitz des Selbigen ist. Außerdem stellte sich heraus, dass er noch einen Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis offen hatte. Da er auch diesen nicht begleichen konnte, wurde er in eine nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



